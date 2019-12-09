16 شركة دولية وداخلية في مطار القصيم لخدمة مليون و700 ألف مسافر

وجهات متعددة
شهد مطار القصيم توسعتين الأولى في عام 1432، والثانية 1437، كما يضم المطار حاليًا 13 شركة دولية لوجهات متعددة، لدبي، الشارقة، المنامة، الكويت، القاهرة، سوهاج، برج العرب بالاسكندرية، وباكو وسراييفوا، وإسطنبول، وأوردوا وطرابزون، إضافة إلى 3 شركات داخلية وهي الخطوط السعودية وطيران ناس وفلاي أديل، تنقل الركاب للرياض، والدمام، والمدينة، وجدة، والطائف، وأبها، وحائل.
رحلات يومية وأسبوعية
بلغ المطار حاليا 3 أضعاف طاقته الاستيعابية، حيث يغادر منه مليون و700 ألف راكب سنويا، فيما تبلغ طاقته الاستيعابية 500 ألف، ويهبط بالمطار أكثر من 400 رحلة دولية وداخلية أسبوعيا، من خلال رحلات المطار المحلية كالآتي: 3 رحلات يوميا للرياض، و4 رحلات يوميا لجدة، ورحلتان لأبها أسبوعيا، رحلتان للمنطقة الشرقية يوميا، ورحلتان للطائف أسبوعيا، ورحلة للمدينة المنورة، و3 رحلات لحائل يوميا. وفي الرحلات الدولية: 3 رحلات يوميا لدبي، ورحلتان يوميا للشارقة، و3 رحلات يوميا للقاهرة، و4 رحلات أسبوعيا لإسطنبول، و4 رحلات أسبوعيا لطرابزون، ورحلة أسبوعيا لأوردو التركية، ورحلة أسبوعيا لباكو في أذربيجان، ورحلتان يوميا للبحرين، و3 رحلات أسبوعيا للكويت.
مشروع تطوير
يذكر أن هيئة الطيران المدني أكدت أنه سيتم طرح مشروع تطوير مطار الأمير نايف بن عبدالعزيز بالقصيم يتكون من: «إنشاء صالة سفر الركاب، وإنشاء ساحة وقوف طائرات، وإنشاء مواقف سيارات متعددة الطوابق، وإنشاء صالة كبار زوار، وإنشاء المباني الإدارية والخدمات المساندة»، كمنافسة عامة خلال الفترة القادمة، بهدف رفع الطاقة الاستيعابية إلى 3 ملايين مسافر سنويًّا. وتزايد عدد المسافرين بشكل ملحوظ منذ عام 2010 وحتى عام 2018.
2010
عدد المسافرين
55835
352480
دولي
داخلي
2011
197244
391606
2012
290568
473894
2013
455409
431655
2014
555757
532544
2015
774461
660311
إلى أكتوبر 2019 وصل عدد المسافرين 602623 812714
2017
795868
831876
2018
677053
927454
2016
1000793
718063
ومن خلال عدد الركاب المسافرين لمطار الأمير نايف الدولي بالقصيم منذ عام 2010 إلى 2018
2010
409041
مسافر
2011
595170
2012
771878
2013
947887
2015
1443210
2016
1750316
2017
1634855
2018
1604507
والعام الحالي حتى شهر أكتوبر وصول عدد المسافرين الذي استقبلهم مطار القصيم إلى 1415337
2014
1150000
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