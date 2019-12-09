16 شركة دولية وداخلية في مطار القصيم لخدمة مليون و700 ألف مسافر

حقق مطار الأمير نايف بن عبدالعزيز الدولي بمنطقة القصيم العديد من الإنجازات والقفزات من خلال التوسع المستمر في استقطاب الرحلات المحلية والدولية، لتغطية أكبر عدد ممكن من الوجهات، خلال خمس السنوات الأخيرة، وذلك بدعم وتوجيهات أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، وهو أحد المطارات التي توليها الهيئة العامة للطيران المدني اهتمامها وعنايتها، بوصفه مطارا محوريا، ويملك حركة مسافرين متنامية.

وجهات متعددة

شهد مطار القصيم توسعتين الأولى في عام 1432، والثانية 1437، كما يضم المطار حاليًا 13 شركة دولية لوجهات متعددة، لدبي، الشارقة، المنامة، الكويت، القاهرة، سوهاج، برج العرب بالاسكندرية، وباكو وسراييفوا، وإسطنبول، وأوردوا وطرابزون، إضافة إلى 3 شركات داخلية وهي الخطوط السعودية وطيران ناس وفلاي أديل، تنقل الركاب للرياض، والدمام، والمدينة، وجدة، والطائف، وأبها، وحائل.

رحلات يومية وأسبوعية

بلغ المطار حاليا 3 أضعاف طاقته الاستيعابية، حيث يغادر منه مليون و700 ألف راكب سنويا، فيما تبلغ طاقته الاستيعابية 500 ألف، ويهبط بالمطار أكثر من 400 رحلة دولية وداخلية أسبوعيا، من خلال رحلات المطار المحلية كالآتي: 3 رحلات يوميا للرياض، و4 رحلات يوميا لجدة، ورحلتان لأبها أسبوعيا، رحلتان للمنطقة الشرقية يوميا، ورحلتان للطائف أسبوعيا، ورحلة للمدينة المنورة، و3 رحلات لحائل يوميا. وفي الرحلات الدولية: 3 رحلات يوميا لدبي، ورحلتان يوميا للشارقة، و3 رحلات يوميا للقاهرة، و4 رحلات أسبوعيا لإسطنبول، و4 رحلات أسبوعيا لطرابزون، ورحلة أسبوعيا لأوردو التركية، ورحلة أسبوعيا لباكو في أذربيجان، ورحلتان يوميا للبحرين، و3 رحلات أسبوعيا للكويت.

مشروع تطوير

يذكر أن هيئة الطيران المدني أكدت أنه سيتم طرح مشروع تطوير مطار الأمير نايف بن عبدالعزيز بالقصيم يتكون من: «إنشاء صالة سفر الركاب، وإنشاء ساحة وقوف طائرات، وإنشاء مواقف سيارات متعددة الطوابق، وإنشاء صالة كبار زوار، وإنشاء المباني الإدارية والخدمات المساندة»، كمنافسة عامة خلال الفترة القادمة، بهدف رفع الطاقة الاستيعابية إلى 3 ملايين مسافر سنويًّا. وتزايد عدد المسافرين بشكل ملحوظ منذ عام 2010 وحتى عام 2018.

2010

عدد المسافرين

55835

352480

دولي

داخلي

2011

197244

391606

2012

290568

473894

2013

455409

431655

2014

555757

532544

2015

774461

660311

إلى أكتوبر 2019 وصل عدد المسافرين 602623 812714

2017

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795868

831876

2018

677053

927454

2016

1000793

718063

ومن خلال عدد الركاب المسافرين لمطار الأمير نايف الدولي بالقصيم منذ عام 2010 إلى 2018

2010

409041

مسافر

2011

595170

2012

771878

2013

947887

2015

1443210

2016

1750316

2017

1634855

2018

1604507

والعام الحالي حتى شهر أكتوبر وصول عدد المسافرين الذي استقبلهم مطار القصيم إلى 1415337

2014

1150000