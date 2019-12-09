5 سنوات من النمو والبناء تؤسس لسياحة مستدامة

القصيم السياحية
من المشاريع التي ينتظر أن تساهم في تقديم خدمات وأنشطة سياحية متنوعة وتخدم زائر المنطقة، مشروع مدينة (القصيم السياحية) في محافظة عنيزة، كما أطلق مبادرة تطوير (شعيب السهل) لتحويله إلى متنزه بري، كما شهدت المنطقة خلال هذه الفترة نموًا في عدد منظمي الرحلات والمرشدين السياحيين الذين وصل عددهم إلى أكثر من 60 منظما.
السياحة والتراث
رعى أمير القصيم عددًا من الملتقيات التي تُعنى بقطاعي السياحة والتراث الوطني بالمنطقة مثل ملتقى التراث العمراني الوطني الخامس 1437، وملتقى المتاحف الخاصة بالمملكة الرابع 1438، والمنتدى السعودي للمرشدين السياحيين الرابع.
كما أطلق مجلس التنمية السياحية بالمنطقة برئاسة الأمير فيصل مشروع الاستعداد للإجازات والمواسم، بالتعاون مع هيئة السياحة والتراث الوطني والشركاء بالمنطقة، إلى جانب اعتماد لجان تنمية سياحية جديدة في محافظتي عقلة الصقور وضريه، كما شهدت المنطقة افتتاح المبنى الجديد لفرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالقصيم، وتدشين مشروع متحف القصيم الإقليمي، وذلك ضمن المشاريع التي دشنت بالمنطقة أثناء زيارة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.
وفي مجال العناية بالتراث الوطني، شهدت المنطقة إطلاق مشاريع جديدة مثل تأهيل برج الشنانة الأثري وتأهيل بيت البسام التراثي، إضافة إلى عددٍ من المشاريع الأخرى التي تشرف عليها الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ضمن مبادرة برنامج خادم الحرمين للعناية بالتراث الحضاري، كما شهدت المنطقة فعاليات جديدة بالقرى التراثية الجاهزة والمؤهلة للزيارة ومبادرة العناية بالمساجد التاريخية، حيث تكفل الأمير فيصل بترميم أول مسجد في هذه المبادرة بالمنطقة.
لقيت المهرجانات والفعاليات والمعارض المتنوعة اهتمامًا كبيرًا من أمير المنطقة الذي حرص على تميز وتنوع تلك المهرجانات، حيث بلغ عددها أكثر من 50 فعالية سنويا، وشهدت المنطقة خلال الفترة إطلاق العديد من المهرجانات والفعاليات الجديدة مثل مهرجان السيارات التراثية والكلاسيكية (كلاسيك القصيم) ومهرجان ليالي رمضان ومهرجان تمور الرس ومهرجان سكرية المذنب الحمراء ومهرجان الفراولة ومهرجان الرمان ومهرجان اليقطين ومهرجان العنب ومهرجان معية الخبراء وغيرها من الفعاليات والمهرجانات المتعددة والمتنوعة.
المهرجانات والفعاليات
شهدت المنطقة إطلاق معارض جديدة مثل معرض رحلات للصيد والسفر ومعرض القصيم للكتاب ومعرض هابيتات للعقار إضافة إلى معارض أخرى متنوعة.
ولقي مشروع السياحة الزراعية والريفية اهتمامًا مميزًا، حيث أطلق مبادرة (بساتين وأرياف القصيم) لخدمة المزارع النموذجية والمزارعين بما في ذلك مشاريع السياحة الزراعية والنزل الريفية، وقد شهدت القصيم نموًا في عدد مشاريع السياحة الزراعية المرخصة بالقصيم، حيث بلغ عدد المرخصين 21 مزرعة حتى الآن.
معارض جديدة
مشروع مدينة (القصيم السياحية) في عنيزة
مبادرة تطوير (شعيب السهل) لتحويله إلى متنزه بري
مشروع السياحة الزراعية والريفية
مشروع المسح الأثري لاستكشاف وحفظ مواقع الآثار
مشروع الاستعداد للإجازات والمواسم
اعتماد لجان تنمية سياحية جديدة في محافظتي عقلة الصقور وضريه
تدشين مشروع متحف القصيم الإقليمي
مشروع مراكز الإبداع الحرفي
مشروع قرية بريدة التراثية جنوب مدينة التمور
مشاريع فندقية
Best Western Plus
Radisson Blu
Mafaza
سويس إنترناشونال
24
مبنى تراثيا تم تكريم أصحابها وتشجيعهم
23
متحفا خاصا مرخصا من هيئة السياحة والتراث الوطني
21
مزرعة مرخصة
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