انطلاق أعمال المؤتمر السعودي التاسع للشبكات الذكية

ضمن الجهود الرامية لتحسين كفاءة الطاقة وتكامل مصادرها وترشيد استهلاكها ورفع درجة الوعي بأهميتها والحلول المتقدمة فيها، ووسط حشد عربي ودولي من المتخصصين من داخل المملكة وخارجها، تنطلق في جدة غدا، وعلى مدى ثلاثة أيام أعمال الدورة التاسعة للمؤتمر السعودي للشبكات الذكية 2019 تحت شعار (نحو شبكات المستقبل)، وذلك برعاية من وزارة الطاقة.

جلسة رئيسية

تعقد الجلسة الرئيسية للمؤتمر تحت عنوان (جهود وطنية نحو شبكات ذكية)، ويديرها الإعلامي ناصر الطيبي، وبمشاركة الدكتور غسان بن عبدالرحمن الشبل رئيس هيئة المحتوي المحلي والمشتريات الحكومية، والدكتور سعد بن عثمان القصبي محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والدكتور خالد بن صالح السلطان رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء، والدكتور عصام بن عبدالله الوقيت مدير مركز المعلومات الوطني، والمهندس أسامة بن عبدالعزيز الزامل نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية.

7 جلسات

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يشهد المؤتمر 7 جلسات متخصصة حول تكامل الشبكات الكهربائية مع مصادر الطاقة المتجددة، وحلول الاتصالات وتقنية المعلومات لمجابهة تحديات المنظومة الكهربائية، وأحدث التطورات التقنية لتخزين الطاقة، وتخطيط أنظمة الطاقة ومشاريع الشبكات وعملياتها وصيانتها، والجوانب التنظيمية لعمليات السوق الصناعية للطاقة، والمدن الذكية والمركبات الكهربائية، ويتحدث فيها 40 متحدثا من داخل المملكة وخارجها، كما تعقد عدة جلسات لعرض نحو 60 ملصقا علميا للباحثين والباحثات من مختلف المعاهد والجامعات.

9 ورش

يتضمن اليوم الأول 9 ورش عمل تقدمها عدة جهات أكاديمية وصناعية من داخل المملكة وخارجها، حيث تعرض أرامكو السعودية تجربة حول الأمن السيبراني، وتقدم جامعة كولورادو الأميركية خبرة إدارة الأحمال الكهربائية، وتستعرض هواوي المواصفات والمقاييس المستخدمة لتطبيق إنترنت الأشياء، بينما تعرض شركة المياه الوطنية تجربة تركيب العدادات الذكية في قطاع المياه في المملكة وأبرز التحديات، وفي السياق ذاته تقدم شركة المختبر الخليجي الدراسات المتعلقة بالطاقة الشمسية وطاقة الرياح للاستخدام الأمثل لمصادر الطاقة المتجددة وربطها بالشبكات الكهربائية، بينما تناقش شركة نوكيا استخدامات الأنظمة اللاسلكية لرفع موثوقية الأنظمة الكهربائية، ويقدم برنامج اكتفاء عرضا حول الثورة الصناعية الرابعة، ثم تقدم شركة ضوئيات المتكاملة ورشة عن أساسيات ومفاهيم إنترنت الأشياء، ويقدم مجلس مهندسي الكهرباء والإلكترونيات عرضا حول أسس كتابة ورقة علمية قابلة للنشر.