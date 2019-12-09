القميع: فيصل بن مشعل رجل المهمات الصعبة

تقدم ألبان الخبراء متوسط إنتاجية حلابة الأبقار لديها أكثر من 6000 لتر يومياً، وذلك من خلال المشروع الرائد على مستوى المملكة الذي أسسه عبدالرحمن المحمد القميع -رحمه الله- عام 1978، وبدأ الإنتاج الفعلي للمشروع في نهاية شهر أكتوبر لعام 1979 بطاقة قدرها 200 رأس، ولم تأتِ نهاية عام 1981 إلا وقد بدأت العجول الإناث المنتجة في المشروع بالإنتاج، حيث حقق هذا زيادة في طاقة المشروع من جميع الجوانب سواء بإنتاج الحليب أو الأسمدة أو الذكور التي يتم بيعها عند بلوغها الشهر السادس من عمرها، حتى وصل الآن عدد الأبقار إلى حوالي 850 رأسًا بمتوسط حلابة 350 رأسًا منها.

بخار وتبريد

في عام 1986 قام الشيخ عبدالرحمن -رحمه الله- بتجديد بعض الأجهزة في المصنع كالبسترة والتجنيس والبخار والتبريد وزيادة سيارات التوزيع. وفي عام 1995، تمت إضافة أجهزة نظرًا لتوسع المصنع كالبسترة والتجنيس والتبريد وسيارات التوزيع، كما أنه في عام 2012م تم إنشاء مصنع جديد متكامل، وتمت توسعته بخطوط إنتاج الزبادي عام 2016.

ويدير المشروع المدير العام لشركة مصنع ألبان الخبراء، وعضو اللجنة الوطنية لمنتجي الألبان الطازجة بالمملكة الأستاذ علي بن عبدالرحمن القميع، الذي أكد أنهم في منطقة القصيم يجدون تذليلاً وتسهيلاً للعقبات من قبل سمو أمير المنطقة الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود، معتبرًا إياه برجل المهمات الصعبة الذي ارتقى بمنطقة القصيم في شتى المجالات. ويعمل بالمشروع حوالي 40 عاملا بين أطباء بيطريين ومهندسين.

تجهيزات المشروع

يوجد بالمشروع تجهيزات متكاملة من حظائر مفتوحة ومغلقة وأخرى للعناية، كما يوجد المصنع لتصنيع الألبان وبسترتها وتجنيسها وتعبئتها، ويلحق به مختبر الجودة الذي يهدف إلى فحص المنتج النهائي بعناية فائقة ومراقبة جميع العمليات من (استلام المواد الخام - الإنتاج والتصنيع، تعبئة، عمليات الغسل المكاني CIP، التخزين، التسويق، التداول، مشاكل التسويق، حل بعض المشاكل الخاصة بالإنتاج، تأهيل وتدريب العاملين ورفع كفائتهم)، وذلك بإشراف المسؤول عن الجودة المختص بها المهندس أحمد حسنين.

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التكاثر والتلقيح

الأبقار الشائعة يتم جسها قبل إدخالها على الطلوقة للتأكد من سلامة أعضائها التناسلية، والتأكد من أنه لا يوجد حمل؛ لأن بعض الأبقار تظهر علامات الشياع أثناء الحمل.

ويتم تلقيح الأبقار بعد حوالي 60-80 يوما بعد الولادة، حيث أي بقرة تظهر علامات الشياع بعد هذه الفترة يتم تلقيحها طبيعياً بإدخالها على الطلوقة ليتم تلقيحها طبيعيا.

وأحياناً يستخدم التلقيح الاصطناعي في تلقيح الأبقار، حيث إنه في بعض الأحيان تشيع البقرة ولا يتم إدخالها على الطلوقة بسبب بعض الأشغال الأخرى داخل المزرعة التي تمنع العمال من تلقيح البقرة وإدخالها على الطلوقة فيتم تلقيحا صناعياً بعد 12 ساعة من ظهور علامات الشياع.