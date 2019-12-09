

بانغول 11 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 08 ديسمبر 2019 م واس

أعلن الرئيس الغامبي دما بارو مقتل 60 من مواطنيه في غرق قارب بعرض المياه الموريتانية، متعهدًا بمعاقبة المسؤولين عن هذا الحادث الذي وصفه بـ"المأساة الوطنية".

وتعهد في خطاب بثّه التلفزيون الغامبي بتعزيز محاربة تهريب البشر، داعيًا الشباب الغامبي إلى البقاء في بلاده من أجل استغلال المقدرات الاقتصادية في غامبيا.

وكان الرئيس السنغالي ماكي صال قد أعلن عن مقتل 13 من مواطني بلاده في غرق القارب، داعيًا إلى ضرورة وضع حد للهجرة غير الشرعية.

وكانت موريتانيا قد أعلنت قبل أيام عن غرق قارب في شواطئها كان على متنه 180 من المهاجرين غير الشرعيين غالبيتهم من غامبيا والسنغال.

// انتهى //

20:10ت م

0222





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / مقتل 60 غامبيًا إثر غرق قارب بعرض المياه الموريتانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.