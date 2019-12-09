، رينارد : أهدرنا العديد من الفرص .. وهذا سبب غياب تمبكتي وخبراني ،

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محمد بن مسعود - الدمام - اعترف الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني للمنتخب السعودي لكرة القدم أنهم حققوا العديد من الأهداف التي ستُسهم في تحقيق الهدف الأهم وهو التأهل لكأس العالم.
وقال رينارد في المؤتمر الصحفي بعد المباراة نهنئ منتخب البحرين بمناسبة تحقيقهم للبطولة، كان بالإمكان أفضل مما كان، أضعنا العديد من الفرص التي لم تستغل بشكل مثالي، في المقابل كان تركيز الفريق المنافس جيدًا.
وتابع: الخسارة ليست نهاية المطاف في كرة القدم، شاركنا في البطولة وحققنا العديد من الأهداف التي ستُسهم في تحقيق الهدف الأهم وهو التأهل لكأس العالم.
وأضاف: افتقدنا قبل بداية المباراة خدمات المدافع حسان التمبكتي بسبب الإصابة في عضلة الفخذ، وكذلك أثناء مجريات المبـاراة خسرنا زميله محمد خبراني بسبب الإصابة في عضلة الفخذ، فقدنا لاعبين شكلوا حضورًا مهمًا في خط الدفاع وينتظرهما مستقبل كبير.
وكان المنتخب البحريني تغلب على نظيره السعودي 1 - صفر يوم الأحد في المباراة النهائية للبطولة التي اختتمت اليوم.كأس الخليج العربي 24 خليجي 24 نهائي خليجي 24 المنتخب السعودي
رينارد : أهدرنا العديد من الفرص .. وهذا سبب غياب تمبكتي وخبرانيصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-12-08
اعترف الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني للمنتخب السعودي لكرة القدم أنهم حققوا العديد من الأهداف التي ستُسهم في تحقيق الهدف الأهم وهو التأهل لكأس العالم.
وقال رينارد في المؤتمر الصحفي بعد المباراة نهنئ منتخب البحرين بمناسبة تحقيقهم للبطولة، كان بالإمكان أفضل مما كان، أضعنا العديد من الفرص التي لم تستغل بشكل مثالي، في المقابل كان تركيز الفريق المنافس جيدًا.
وتابع: الخسارة ليست نهاية المطاف في كرة القدم، شاركنا في البطولة وحققنا العديد من الأهداف التي ستُسهم في تحقيق الهدف الأهم وهو التأهل لكأس العالم.
وأضاف: افتقدنا قبل بداية المباراة خدمات المدافع حسان التمبكتي بسبب الإصابة في عضلة الفخذ، وكذلك أثناء مجريات المبـاراة خسرنا زميله محمد خبراني بسبب الإصابة في عضلة الفخذ، فقدنا لاعبين شكلوا حضورًا مهمًا في خط الدفاع وينتظرهما مستقبل كبير.
وكان المنتخب البحريني تغلب على نظيره السعودي 1 - صفر يوم الأحد في المباراة النهائية للبطولة التي اختتمت اليوم.
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اعترف الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني للمنتخب السعودي لكرة القدم أنهم حققوا العديد من الأهداف التي ستُسهم في تحقيق الهدف الأهم وهو التأهل لكأس العالم.
وقال رينارد في المؤتمر الصحفي بعد المباراة نهنئ منتخب البحرين بمناسبة تحقيقهم للبطولة، كان بالإمكان أفضل مما كان، أضعنا العديد من الفرص التي لم تستغل بشكل مثالي، في المقابل كان تركيز الفريق المنافس جيدًا.
وتابع: الخسارة ليست نهاية المطاف في كرة القدم، شاركنا في البطولة وحققنا العديد من الأهداف التي ستُسهم في تحقيق الهدف الأهم وهو التأهل لكأس العالم.
وأضاف: افتقدنا قبل بداية المباراة خدمات المدافع حسان التمبكتي بسبب الإصابة في عضلة الفخذ، وكذلك أثناء مجريات المبـاراة خسرنا زميله محمد خبراني بسبب الإصابة في عضلة الفخذ، فقدنا لاعبين شكلوا حضورًا مهمًا في خط الدفاع وينتظرهما مستقبل كبير.
وكان المنتخب البحريني تغلب على نظيره السعودي 1 - صفر يوم الأحد في المباراة النهائية للبطولة التي اختتمت اليوم.
، رينارد : أهدرنا العديد من الفرص .. وهذا سبب غياب تمبكتي وخبراني ،
المصدر : الخليج 365
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