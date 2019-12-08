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نزال الدرعية التاريخي أبعد من مجرد حدث رياضي
الأحمري أكد أنه شاهد على التحولات الجديدة في المملكة
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكد الكاتب ورئيس تحرير إندبندنت عربي، عضوان الأحمري، أن نزال الدرعية التاريخي يوم أمس السبت لم يكن مجرد حدث رياضي بل أبعد.
وقال الأحمري في تغريدة له عبر تويتر مساء اليوم الأحد: إن نزال الدرعية التاريخي شاهد على التحولات الجديدة في السعودية الحقيقية، التي ترحب بالجميع وتفتح أبوابها للجميع.
وتابع: طيلة الأسابيع الماضية كان الحدث حديث الناس، والبارحة، كانت الأنظار جميعًا تتجه إلى الدرعية.
نزال الدرعية التاريخي هو أول بطولة ملاكمة عالمية للوزن الثقيل تقام في المملكة، أقيمت كأحد فعاليات موسم الدرعية، حيث واجه حامل اللقب الحالي آندي رويز جونيور الملقب بالمدمر مع نظيره حامل اللقب السابق وصاحب الميدالية الذهبية في أولمبياد عام 2012 آنثوني جوشوا الذي يسعى للثأر من هزيمته السابقة.
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