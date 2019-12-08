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2019-12-08 أمين #عسير يطمئن على حالة المصابين بسبب التسمم وجه ببحث مسببات الحادث واتخاذ اللازم متابعات الخليج 365 - حسن عسيري - محايل زار أمين منطقة عسير، الدكتور وليد الحميدي، المرضى المنومين في مستشفى محايل العام نتيجة إصابتهم بالتسمم الغذائي في مركز بحر أبو سكينة. Advertisements كما وجه أمير عسير لجنة عاجلة، بقيادة مدير عام الرخص والرقابة الشاملة الدكتور محمد العاوي وفريق من قسم صحة البيئة وفريق من المتخصصين أعمالها؛ لبحث مسببات التسمم واتخاذ الإجراءات اللازمة حسب الاختصاص. شارك الخبر







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