إخماد حريق في مستودعين بـ #جدة

2019-12-08

متابعات الخليج 365 - جدة

أخمد الدفاع المدني في جدة، مساء اليوم الأحد، حريقًا اندلع في مستودعين جنوب المحافظة.

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وأوضح المدني، في تغريدة له عبر تويتر، أن المستودعين يحتويان على موبيليا وقطع غيار، فيما لم يسفر الحادث عن وقوع أي إصابات.

ونشر المدني صورًا تبين عملية مباشرة الحادث والسيطرة على الحريق.

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