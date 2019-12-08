"رحلة السلامة" للنقل المدرسي تصل حائل

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في محطتها الثالثة وصلت قافلة "رحلة السلامة" إلى مدينة حائل، حيث كان في استقبالها بمدرسة بلال بن رباح جمع كبير من منسوبي إدارة التعليم بحائل والطلاب ومسؤولي شركة تطوير لخدمات النقل التعليمي ـ الذراع التنفيذي لوزارة التعليم في مجال النقل المدرسي. وتهدف هذه الفعالية التي تجوب 5 مناطق إلى نشر التوعية بإجراءات الأمن والسلامة عند استخدام الطلبة للحافلات المدرسية، والتعريف بخدمة النقل المدرسي.

وقد حضر تدشين فعالية "رحلة السلامة " بحائل مدير عام إدارة التعليم بمنطقة حائل المكلف الأستاذ يحيى العماري، والمدير الإقليمي لشركة تطوير لخدمات النقل التعليمي بالمنطقة الشمالية المهندس صالح الشمري ، وعدد من مسؤولي إدارة التعليم والشركة، حيث استهدفت أنشطة القافلة إكساب الطلبة

أهم إجراءات الأمن والسلامة في النقل المدرسي بأساليب ترفيهية مبتكرة تحاكي عملية حفظ السلامة قبل وأثناء وبعد الرحلة المدرسية.

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وقد صرح المهندس صالح الشمري المدير الإقليمي لشركة تطوير للنقل التعليمي بالمنطقة الشمالية قائلا:"ضمن الجهود في تعزيز الوعي بأهمية الأمن والسلامة في مجال النقل المدرسي، تحرص الشركة على تنظيم الأنشطة التوعوية التي تنتقل من منطقة لأخرى وفق جدولة منتظمة كل عام، وتهدف الشركة من خلال هذه الفعاليات إلى رفع مستوى الوعي والمعرفة لدى الطلبة وإكسابهم المهارات والمعارف التي من شأنها تمتعهم برحلات مدرسية آمنة ومريحة".