السعودية | صور.. الثقافة السعودية تطلق معرضها الفني في الدرعية

شكرا لقرائتكم صور.. الثقافة السعودية تطلق معرضها الفني في الدرعية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أطلقت وزارة الثقافة السعودية المعرض الفني "من الداخل" مساء اليوم الأحد في المنطقة الصناعية بمحافظة الدرعية بحضور نخبة من المهتمين بالفنون والثقافة.

ويستمر المعرض الذي دشنه نائب وزير الثقافة حامد فايز، حتى 26 ديسمبر 2019م، محتوياً على أعمال فنية لأكثر من 25 فناناً من المملكة والخليج، يتناولون فيها العلاقة بين الإنسان والعُمران والتأثير المتبادل بينهما، وتبحث أعمالهم في أنماط السلوك الإنساني المتعلقة بالمباني والقدرة على ملاحظة السلوكيات الإنسانية عبر العصور وما يتعلق بعلاقات الاجتماعية في أنماط البناء.

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ويضم المعرض مجموعة من اللوحات الفنية والرسومات والمنحوتات والفيديوهات والأعمال التركيبية التي تثير تساؤلات حول العلاقة بين العمارة وسلوك الإنسان والطرق التي تنعكس بها التجارب البشرية والطبيعة المجتمعية على نسيج التطور الحضاري.

ويندرج المعرض ضمن مبادرات برنامج جودة الحياة أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، ويأتي ضمن خطة وزارة الثقافة لتحويل محافظة الدرعية إلى منطقة للفنون المعاصرة تستضيف الأعمال الفنية من مختلف دول العالم.

ويُبرز المعرض دور الوزارة في دعم الأعمال والفعاليات الفنية والثقافية العالمية رفيعة المستوى، وسعيها إلى فتح الأبواب أمام الفنانين والمنصات من حول العالم، عبر توفير منصة للفنان من المملكة العربية السعودية لعرض أعمالهم للجماهير الدولية والعالمية.