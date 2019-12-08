محمد بن مسعود - الدمام - توج منتصف ميدان المنتخب السعودي عبدالله عطيف بجائزة أفضل لاعب في البطولة كأس الخليج 24 المقامة حالياً بدولة قطر. بينما حصل حارس المنتخب السعودي فواز القرني على جائزة أفضل حارس في خليجي 24. وجاء تتويج لاعبي المنتخب السعودي عقب نهاية المباراة النهائية لكأس خليجي 24 والتي حقق فيها المنتخب البحريني اللقب الأول في تاريخه بفوزه على الأخضر السعودي بهدف دون رد في اللقاء الذي أقيم على ملعب عبدالله بن خليفة بنادي الدحيل في العاصمة القطرية الدوحة. كأس الخليج العربي 24 خليجي 24 نهائي خليجي 24 كأس الخليج العربي 24 خليجي 24 نهائي خليجي 24 عطيف وفواز الأفضل في خليجي 24 صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-12-08 توج منتصف ميدان المنتخب السعودي عبدالله عطيف بجائزة أفضل لاعب في البطولة كأس الخليج 24 المقامة حالياً بدولة قطر. بينما حصل حارس المنتخب السعودي فواز القرني على جائزة أفضل حارس في خليجي 24. وجاء تتويج لاعبي المنتخب السعودي عقب نهاية المباراة النهائية لكأس خليجي 24 والتي حقق فيها المنتخب البحريني اللقب الأول في تاريخه بفوزه على الأخضر السعودي بهدف دون رد في اللقاء الذي أقيم على ملعب عبدالله بن خليفة بنادي الدحيل في العاصمة القطرية الدوحة. Advertisements 08 ديسمبر 2019 - 11 ربيع الآخر 1441 09:49 PM اخر تعديل 08 ديسمبر 2019 - 11 ربيع الآخر 1441 11:33 PM توج منتصف ميدان المنتخب السعودي عبدالله عطيف بجائزة أفضل لاعب في البطولة كأس الخليج 24 المقامة حالياً بدولة قطر. بينما حصل حارس المنتخب السعودي فواز القرني على جائزة أفضل حارس في خليجي 24. وجاء تتويج لاعبي المنتخب السعودي عقب نهاية المباراة النهائية لكأس خليجي 24 والتي حقق فيها المنتخب البحريني اللقب الأول في تاريخه بفوزه على الأخضر السعودي بهدف دون رد في اللقاء الذي أقيم على ملعب عبدالله بن خليفة بنادي الدحيل في العاصمة القطرية الدوحة. ، عطيف وفواز الأفضل في خليجي 24 ،

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