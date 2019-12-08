شكرا لمتابعة خبر عن منع تطبيق التصحيح الآلي في المدارس الابتدائية بجدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أصدرت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة، قرارًا بمنع تطبيق التصحيح الآلي في جميع مدارسها للبنين والبنات للمرحلة الابتدائية. وأوضحت في تعميم لها، أن التصحيح الآلي يتطلب لتطبيقة إعداد خطة تنفيذية للمشروع تبدأ من الإعداد والتجهيز الفني والتقني) وتدريب الوكلاء الفنيين والوكيلات الفنيات والمعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات والتنفيذ والتحليل.

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