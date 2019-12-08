شكرا لمتابعة خبر عن إكمال تسهيل 12 اشتراطًا تجاريًا .. تعرّف على التفاصيل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلن وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف، ماجد القصبي، عن إكمال تسهيل 12 اشتراطًا تجاريًا. وقال القصبي: بحمد الله وتوفيقه، أكملنا تسهيل 12 اشتراطًا تجاريًا، وتحسينها أمام المستثمر والمواطن، تشمل المطاعم والمدارس الأهلية والمستشفيات والترفيه، سعيًا للوصول إلى بيئة تجارية محفزة وجاذبة. وأشار إلى أنه يمكن الاطلاع على كافة الاشتراطات من خلال الرابط التالي اضغط هنــــــــــــــا

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