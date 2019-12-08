شكرا لمتابعة خبر عن حساب المواطن يرد على مواطنة تشكو «100 ريال فقط دعم لأبنائي» والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - رد برنامج حساب المواطن على شكوى مواطنة بشأن حصول أبنائها القصر على دعم من البرنامج بقيمة 100 ريال فقط.

وجاء ذلك ردًا من حساب المواطن رعلى الاستفسار عبر خدمة المستفيدين، على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” مساء اليوم الأحد.

ورد البرنامج قائلا : إن الدعم يُصرف حسب معايير الاستحقاق، والتي تأخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم.