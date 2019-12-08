شكرا لمتابعة خبر عن ضبط شاب يحاول بيع جهاز صوتي للمركبات الرسمية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - ضبطت الجهات الأمنية في مركز شرطة الشرائع، مواطن شاب يبيع أجهزة تستخدم للمركبات الأمنية. ورصدت دوريات الأمن بالعاصمة المقدسة، الشاب وهو يعلن عن بيع جهاز على أحد المواقع الإلكترونية الشهيرة. وأوضحت التحريات أنه عرض الجهاز بالمواصفات الآتية: يشبه الأجهزة التي تركب على المركبات الحكومية ويطلق صافرات ونان، ويحاكي أصوات المركبات الحكومية. وتتبع رجال الأمن، الشاب وقامت بالتواصل معه وضبطه وبحوزته الجهاز المحظور استخدامه، وتم إعداد محضر بالحالة، وفتح تحقيق في الأمر.

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