شكرا لمتابعة خبر عن ضبط كميات من مشتقات التبغ والمواد الممنوعة بحفرالباطن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تمكنت الجمارك بالتعاون والتنسيق مع محافظة حفر الباطن وشرطة وأمانة المحافظة ووزارة التجارة وهيئة الزكاة والدخل من ضبط كميات من مشتقات التبغ والمواد الممنوعة في عدد من محلات بيع التبغ بالمحافظة.

وأوضحت الجمارك عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : أنه تمت هذه العملية بعد الاشتباه بوجود حالات تهريب لتلك المضبوطات.