شكرا لمتابعة خبر عن الأرصاد تحذر من استمرار تدني الرؤية في 4مناطق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الأحد تنبيه متقدم لـ 4 مناطق ” الباحة – عسير – الرياض – الشرقية “. وحذرت الهيئة في التنبيه من ضباب ورياح نشطة مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية. وتوقعت الهيئة أن ينتهي التنبيه في تمام الساعة 08:00 غدًا الاثنين.

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