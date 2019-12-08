شكرا لمتابعة خبر عن شقيق المفقود منذ 35 عامًا يحدد 100 ألف ريال لمن يدلي بمعلومات عنه (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلن شقيق المواطن ظافر آل تالية المتغيب عن أسرته منذ 35 عاما، عن مكافأة 100 ألف ريال لمن يدلي بأي معلومات عن شقيقه.

ووجه رسالة إلى أخيه المفقود، مؤكدًا أنه دائمًا يُفكر فيه وأحيانًا يكرر الصلاة بسبب كثرة التفكير، وأحيانًا يقطع عشرات الكيلومترات بالسيارة دون أن يدري بسبب التفكير فيه.

وأكد خلال برنامج «ياهلا»، أن شقيقه كان بارًا بوالديه وكان على خلق حسن، مشيرًا إلى أنه بحث في جميع المستشفيات والسجون.

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وتابع: «لو لقيت ظافر احطّه في عيوني، باعطيه مالي وعيالي، هذا أخوي، لحمي ودمي، غيابه صعب لأنه ضلع وانكسر».

وأشار إلى أن والدته «تمنت أن تراه قبل أن تموت، وظلت توصينا بالبحث عنه وعدم نسينانه وهي في سكرات الموت حتى آخر نَفَس».

وكان ظافر، قد غاب عن المنزل منذ 35 عامًا أي أنه الآن يبلغ 55 عامًا من العمر، حيث هرب بسبب قيامه بالتفحيط وهو ما أغضب الوالد وهرب خوفًا وذلك من نجران إلى خميس مشيط.