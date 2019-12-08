شكرا لمتابعة خبر عن حساب المواطن يوضح تأثير وجود عمالة منزلية على الدعم والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - أوضح برنامج حساب المواطن، اليوم الأحد، تأثير وجود عمالة منزلية على الدعم
وجاء ذلك ردا على استفسار من مواطن قال فيه :” السلام عليكم اذا كان بسمي خادمة وسايق هل يتم إيقاف الصرف وشكرا “.
ورد البرنامج قائلا: عليكم السلام، وجود العمالة المنزلية لايؤثر على دعم حساب المواطن حيث يصرف الدعم حسب معايير الاستحقاق والتي تؤخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم.
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