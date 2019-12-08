شكرا لقرائتكم خبر عن فنانة شهيرة توافق على الزواج من رجل سعودي خلال موسم الرياض بالرغم من أنها متزوجة!.. لن تصدق من تكون؟ (صورة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - سم قاتل : شرب الماء في هذه الحالة خطير للغاية قد يدمر حياتك عريس يطلق عروسته ليلة الدخلة بعد ظهور عضوها الحساس أمام الجميع خلال حفل الزفاف (شاهد)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فنانة شهيرة توافق على الزواج من رجل سعودي خلال موسم الرياض بالرغم من أنها متزوجة!.. لن تصدق من تكون؟ (صورة) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بويمن الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.