شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. الفنانة السعودية مروة السالم تشعل مواقع التواصل في المملكة بمشهد رومانسي مع زوجها أمام الجماهير!(فيديو) والان مع التفاصيل

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