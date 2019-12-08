استقبل مستشفى محايل عسير العام قبل قليل أكثر من 70 حالة تسمم بأحد المطاعم الشعبية بمركز بحر أبو سكينة التابع للمحافظة. وشهد مستشفى محايل عسير استنفارًا كبيرًا بين الطاقم الطبي للتعامل مع الحالات التي وصلت إلى الطوارئ. وذكرت مصادر إلى أن مستشفى محايل، لم يستطع استيعاب وعلاج الحالات المحولة إليه، وجرى نقل بعضهم إلى مستشفى رجال ألمع ومستشفيات أخرى خاصة.

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كانت هذه تفاصيل خبر مطعم شهير في “بحر أبو سكينة” يصيب عدد هائل من الزبائن بينهم أطفال بحالة تسمم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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