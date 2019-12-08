أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة على مناطق بالمملكة.. الاثنين

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، هطول أمطار رعدية، مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، غدًا الاثنين، على مناطق بالمملكة، مشيرة إلى تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر. وقالت هيئة الأرصاد، في بيان عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: يتوقع هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار على مناطق (الشرقية، الرياض، نجران، جازان، عسير والباحة، و اجزاء من منطقة القصيم)، في حين تنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الشرقية للمرتفعات الغربية والجنوبية الغربية. وتوقعت هيئة الأرصاد، تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على جنوب غرب المملكة .

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، فمن المتوقع، أن تكون الرياح السطحية الرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط، وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-45 كم/ساعة، مع ارتفاع الموج من متر إلى مترين، يصل إلى مترين ونصف المتر على الجزء الشمالي والأوسط . ولفتت هيئة الأرصاد إلى أن الرياح السطحية على الخليج العربي، ستكون شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 10-35 كم/ساعة، مع ارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر. وفيما يلي بيان تفصيلي بدرجات الحرارة العظمى والصغرى، المتوقعة غدًا الاثنين على أنحاء المملكة: