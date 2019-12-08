شاهد: قهوة “جبة” تخطف إعجاب السياح

زار وفد صيني مدينة جبة التراثية (100 شمال غرب حائل) التي تتوسط صحراء النفود، وحطوا رحالهم في متحف ناصر الثويني، الذي رحب بهم وقدم لهم واجب الضيافة. وأبدى الصينيون إعجابهم بالمدينة التاريخية، والعادات والتقاليد، وطريقة تقديم القهوة العربية، وطعمها وما يصاحبها من تمور وفواكه.

وذكر ناصر الثويني أن الإقبال على موقع التراث العالمي في جبة يتزايد من جميع دول العالم، متوقعا أن يشهد موسم الربيع مزيدا من السياح من الداخل والخارج، لما تتمتع به جبة من موقع مميز ومواقع وآثار تاريخية، إضافة إلى أجواء رائعة. ووصف الثويني جبة في موسم الربيع بأرض خصبة للعادات والتقاليد والمظاهر السياحية، لافتا إلى أنها ستقدم صورة مشرفة عن المملكة لدول العالم كافة، وستستقطب المستثمرين.