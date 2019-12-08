︎ . أصدر معالي مدير جامعة تبوك قرار بتكليف الأستاذ / عبدالله النوري الشمري مديراً لإدارة عمليات الموارد البشرية بجامعة تبوك ، حيث أعرب الشمري عن سعادته البالغة بهذا التكليف و خدمة هذا الصرح في ظل القيادة الرشيدة وتقدم بجزيل الشكر والتقدير لمعالي مدير جامعة تبوك على هذه الثقة النابعة من قادة الحكمة وسأل الله التوفيق و السداد للجميع ، ويعتبر الشمري أحد القيادات الإدارية التي تتمتع بالخبرة و الكفاءة حيث شغل سابقاً مدير إدارة كلية التربية والآداب ، وتتقدم شبكة بالتهاني و التبريكات للأستاذ/ عبدالله الشمري و دوام التوفيق والنجاح دائماً.





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