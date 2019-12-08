هيئة الأمر بالمعروف في المدينة المنورة في برنامج يقظ

شارك فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة المدينة المنورة للعام الثاني على التوالي ببرنامج «يقظ» للوقاية من الانحرافات الفكرية، والذي يقيمه المعهد الصناعي الثانوي في محافظة بدر، ويستهدف طلاب المعهد الثانوي الصناعي وفرع كلية التقنية. وجاءت مشاركة الهيئة بإقامة لقاء توجيهي طرح من خلاله أسباب الانحرافات الفكرية والأخلاقية ووسائل الوقاية منها والتحذير من الأفكار الضالة وأهمية لزوم الجماعة ووجوب طاعة ولاة الأمر، لما في ذلك من الامتثال لأمر الله ورسوله -صلى الله عليه وسلم- للحفاظ على لحمة المجتمع المسلم الواحد. وفي ختام البرنامج تم تكريم فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمدينة بدرع تذكاري من قبل المعهد، مؤكدين على أهمية دور الهيئة في المشاركة في الأنشطة الاجتماعية التي تعود على الشباب السعودي بالنفع والتحصين. وتلقى هذه المشاركات دعم ومتابعة واهتمام الرئيس العام عبدالرحمن السند.



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