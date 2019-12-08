إغلاق مطبخين ببارق

‫أغلقت بلدية محافظة بارق‬⁩ ممثلة في قسم صحة البيئة مطبخين، وصادرت 40 قطعة من الأثاث المتهالك وغير الصالح للاستخدام، وأوضح رئيس بلدية بارق محمد آل مبشر، أن المراقبين الصحيين واصلوا جولاتهم الرقابية على المطاعم والمطابخ في بارق ضمن حملة الرقابة البلدية، وقد تم رصد 12 مخالفة صحية وإغلاق مطبخين لمخالفة الذبح داخل المطبخ وتمت مصادرة الفرش المتهالك والقديم. مؤكدا أنه تم إلزامهم بتغيير الأثاث وتم تطبيق نظام الجزاءات بحق المخالفين، مشيرا إلى استمرار الجولات الرقابية في المحافظة والمراكز التابعة، ومنوها المستهلك أنه في حال وجود مخالفة الإبلاغ عبر 940.



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