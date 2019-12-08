تسمم 43 شخصا بمركز بحر أبوسكينة

نقل 43 شخصا إلى المستشفى العام في محايل بعد تعرضهم لاضطرابات معوية وأعراض تسمم عقب تناولهم وجبات من مطعم لإعداد الوجبات الشعبية بمركز بحر أبوسكينة التابع للمحافظة، وقررت البلدية إغلاق المطعم احترازيا لحين التأكد من عدم علاقته بالحالات المرضية. فيما استقبل مركز الرعاية الصحية الأولية بمركز بحر أبوسكينة المصابين الـ43 الذين شعروا بأعراض التسمم والاضطرابات المعوية بعد تناول الوجبات بفترة قصيرة ليتم نقلهم جميعا على عجل إلى مستشفى محايل العام، حيث أخضعتهم الفرق الطبية إلى عمليات إسعاف عاجلة وغسيل معوي، فيما قررت لجنة مختصة إبطال نشاط المطعم وإرسال عينات من الوجبات إلى المختبر. من جهته، أكد رئيس بلدية بحر أبوسكينة نايف الغامدي، أن البلدية باشرت المطعم واتخذت الإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات وسحب عينات من المأكولات والمواد المستخدمة في تحضيرها تمهيدا لفحصها مخبريا وإغلاق المطعم، وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بعد ظهور نتائج العينات التي تم سحبها واكتمال إجراءات التحقيق من قبل الجهات الأمنية.



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