محافظ الطائف يؤدي صلاة الميت على الشهيد مجرشي



أدى محافظ الطائف سعد مقبل الميموني وعدد من منسوبي القوات المسلحة ومدير شرطة المحافظة، وعدد من مديري الجهات الحكومية بالمحافظة وجموع المصلين بجامع «بن العباس»، صلاة الميت على شهيد الواجب إبراهيم مجرشي، الذي استشهد بالحد الجنوبي بمنطقة نجران. ونقل محافظ الطائف تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان ، ومستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل ونائبه الأمير بدر بن سلطان، لذوي شهيد الواجب، سائلاً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته. من جانبهم، عبّر ذوو الشهيد عن فخرهم واعتزازهم باستشهاد ابنهم في ميدان الشرف لأداء واجبه، سائلين المولى عز وجل أن يحفظ أمن دوت الخليج واستقراره.

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