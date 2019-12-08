محافظ الطائف يطلق فعاليات الأمانة لليوم العالمي للتطوع

يرعى محافظ الطائف سعد الميموني حفل وفعاليات اليوم العالمي للتطوع، والذي يتزامن مع مبادرة التطوع البلدي التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية تحت شعار «يداً بيد نرتقي»، وتنظمه أمانة الطائف ممثله في وحدة العمل التطوعي في يوم التطوع العالمي بمتنزه الردف مساء اليوم الإثنين بعد صلاة المغرب. وأوضح فايز الثبيتي مدير وحدة العمل التطوعي بأمانة الطائف، أن الأمانة شاركت في اليوم العالمي للتطوع من خلال العديد من المناشط التعريفية والبرامج والفقرات والمعارض المصاحبة والتي تقوم بالتعريف بأهمية العمل التطوعي وإيجابيات التطوع في خدمة دوت الخليج، ويشارك الأمانة في الاحتفال عدد من الإدارات الحكومية وأكثر من 30 فريقا تطوعيا، ومتطوعو ومتطوعات وحدة العمل التطوعي من منسوبي ومنسوبات الأمانة والأهالي، وتسعى الأمانة من خلال تفعيل اليوم العالمي للتطوع إلى تنمية وتطوير كفاءة ومهارات منسوبي الأمانة من خلال إشراكهم في الفعل التطوعي، بالإضافة إلى تعظيم الاستفادة من أوقات ومهارات الشباب، واستثمار قوة التطوع في التنمية والإنتاجية والتطوير، ورفع عدد المتطوعين، وسجلت وحدة العمل التطوعي بأمانة الطائف أرقاما متزايدة من المتطوعين والمتطوعات خلال الفترة الماضية.



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