خالد الفيصل يرأس اجتماع مجلس هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة

رأس مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، رئيس مجلس هيئة تطوير المنطقة الأمير خالد الفيصل، في مقر الإمارة بجدة، الاجتماع الأول لمجلس الهيئة للعام الحالي، تخلله استعراض التوجه الإستراتيجي لهيئة تطوير المنطقة وتوافقه مع رؤية المملكة 2030. وخلال الاجتماع الذي حضره المستشار بالديوان الملكي، رئيس اللجنة التنفيذية لهيئة تطوير المنطقة، إبراهيم السلطان، تمت مناقشة توجّه الهيئة نحو الإشراف على البرامج والمبادرات التنموية في محافظات المنطقة والمشاركة في تنفيذها، ما يسهم في تطوير المنطقة في الجوانب الاجتماعية والاقتصادية كافة، إضافة لتجويد وتحسين منظومة البُنى التحتية فيها. ووافق المجلس على عدد من المشاريع التنموية في محافظات المنطقة التي سيمولها القطاع الخاص، فيما تمت مناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخذت حيالها التوصيات اللازمة. وفي شأن متصل استقبل سمو الأمير خالد الفيصل أعضاء المجلس الذين صدر الأمر السامي الكريم بالموافقة على تعيينهم من أهالي منطقة مكة المكرمة، وهنأهم سموه بالثقة الكريمة، سائلا الله لهم التوفيق في مهام عملهم. ويأتي تعيينهم بناء على ما رفعه له بتعيين كل من طارق عبدالرحمن فقيه، وراشد بخيت الغامدي، وهاشم بكر حريري، ومحمد عبدالصمد القرشي، أعضاء في مجلس الهيئة من أهالي المنطقة لمدة 3 سنوات. واشتملت لائحة تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن في مادتها الخامسة على تعيين 4 من أهالي المنطقة، بترشيح من رئيس مجلس إدارة الهيئة، تتمثل مهامهم في مساعدة أعضاء المجلس في وضع البرامج والأسس والإجراءات اللازمة والسبل المحفزة لمشاركة القطاع الخاص في تحقيق أهداف التنمية وتنفيذ المشروعات والخدمات في المنطقة، والإشراف عليها.



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