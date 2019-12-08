السعودية اليوم / التنمية الاجتماعية بتيماء تنظم دورات وبرامج تدريبية في المجال السياحي

تبوك 11 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 08 ديسمبر 2019 م واس

تنظم لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمحافظة تيماء عددا من الدورات والبرامج التدريبية للرجال وللنساء بالتعاون مع جامعه تبوك ضمن برامج اللجنة لتنمية المهارات التخصصية للأفراد والمجتمع وذلك بمقر اللجنة في مدينة تيماء.

وسيقام غدا برنامجي "مفهوم السياحه" و " المفردات المستخدمة في مجال السياحة والسفر"، يقدمهما الدكتور عصام مصطفى طعامنة، أما بعد غد سيُقام برنامج "بناء حوارات ضرورية للسائح والمسافر"، يقدمه الدكتور عامر عبد الله الأمين، وفي يوم الأربعاء القادم سيتم تنظيم برنامج بعنوان " تطبيقات عملية للمتدربين" وينفذه كلٌّ من الدكتور عصام مصطفى طعامنة، والدكتور عامر عبد الله الأمين.

ووجهت اللجنة الدعوة للجميع لحضور هذه البرامج والاستفادة مما يطرح فيها من مادة علمية وعملية، وحوارات، ونقاشات ومحاور، وتجارب، تثري وتعزز عددا من الجوانب المتعلقة بشأن السياحة.

Advertisements

// انتهى //

20:36ت م

0228



