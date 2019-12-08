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أمير الرياض يشرف حفل سفارة الإمارات 

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واس- الرياض

شرّف صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض ، مساء اليوم، حفل سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها، وذلك بقصر طويق بحي السفارات.

وكان في استقبال سموه في مقر الحفل الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان سفير الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة، وعدد من المسؤولين بالسفارة.

حضر الحفل عدد من أصحاب السمو الأمراء وأصحاب المعالي، وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى المملكة.

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