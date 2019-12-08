بوابة بحرية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس يشهد شاطئ مركز الشقيق السياحي خلال هذه الفترة توافد أعداد كبيرة من الزوار، حيث يعد بوابة منطقة جازان الشمالية وواجهة سياحية متميزة، لوقوعه على واجهة بحرية وعلى الطريق الدولي بين جازان ومكة المكرمة.



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