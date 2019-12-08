، وزارة الثقافة تُطلق المعرض الفني "من الداخل" في المنطقة الصناعية بالدرعية ،

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قام نائب وزير الثقافة حامد بن محمد فايز، مساء اليوم الأحد، بافتتاح المعرض الفني "من الداخل" في المنطقة الصناعية بمحافظة الدرعية، وذلك بحضور نخبة من المهتمين بالفنون والثقافة.
وتفصيلا، يستمر المعرض حتى يوم 26 ديسمبر الجاري، محتوياً على أعمال فنية لأكثر من 25 فناناً من المملكة والخليج، يتناولون فيها العلاقة بين الإنسان والعُمران والتأثير المتبادل بينهما، وتبحث أعمالهم في أنماط السلوك الإنساني المتعلقة بالمباني والقدرة على ملاحظة السلوكيات الإنسانية عبر العصور وما يتعلق بعلاقات الاجتماعية في أنماط البناء.
ويضم المعرض مجموعة من اللوحات الفنية والرسومات والمنحوتات والفيديوهات والأعمال التركيبية التي تثير تساؤلات حول العلاقة بين العمارة وسلوك الإنسان والطرق التي تنعكس بها التجارب البشرية والطبيعة المجتمعية على نسيج التطور الحضاري.
ويندرج المعرض ضمن مبادرات برنامج جودة الحياة أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، ويأتي ضمن خطة وزارة الثقافة لتحويل محافظة الدرعية إلى منطقة للفنون المعاصرة تستضيف الأعمال الفنية من مختلف دول العالم. ويُبرز المعرض دور الوزارة في دعم الأعمال والفعاليات الفنية والثقافية العالمية رفيعة المستوى، وسعيها إلى فتح الأبواب أمام الفنانين والمنصات من حول العالم، عبر توفير منصة للفنان من المملكة لعرض أعمالهم للجماهير الدولية والعالمية.
نائب وزير الثقافة حامد فايز المعرض الفني "من الداخل" المنطقة الصناعية بالدرعية
08 ديسمبر 2019 - 11 ربيع الآخر 1441 09:49 PM
يضم أعمالاً لـ25 فنانًا من المملكة والخليج.. ويستمر حتى 26 ديسمبر الجاريوزارة الثقافة تُطلق المعرض الفني "من الداخل" في المنطقة الصناعية بالدرعية
قام نائب وزير الثقافة حامد بن محمد فايز، مساء اليوم الأحد، بافتتاح المعرض الفني "من الداخل" في المنطقة الصناعية بمحافظة الدرعية، وذلك بحضور نخبة من المهتمين بالفنون والثقافة.
وتفصيلا، يستمر المعرض حتى يوم 26 ديسمبر الجاري، محتوياً على أعمال فنية لأكثر من 25 فناناً من المملكة والخليج، يتناولون فيها العلاقة بين الإنسان والعُمران والتأثير المتبادل بينهما، وتبحث أعمالهم في أنماط السلوك الإنساني المتعلقة بالمباني والقدرة على ملاحظة السلوكيات الإنسانية عبر العصور وما يتعلق بعلاقات الاجتماعية في أنماط البناء.
ويضم المعرض مجموعة من اللوحات الفنية والرسومات والمنحوتات والفيديوهات والأعمال التركيبية التي تثير تساؤلات حول العلاقة بين العمارة وسلوك الإنسان والطرق التي تنعكس بها التجارب البشرية والطبيعة المجتمعية على نسيج التطور الحضاري.
ويندرج المعرض ضمن مبادرات برنامج جودة الحياة أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، ويأتي ضمن خطة وزارة الثقافة لتحويل محافظة الدرعية إلى منطقة للفنون المعاصرة تستضيف الأعمال الفنية من مختلف دول العالم. ويُبرز المعرض دور الوزارة في دعم الأعمال والفعاليات الفنية والثقافية العالمية رفيعة المستوى، وسعيها إلى فتح الأبواب أمام الفنانين والمنصات من حول العالم، عبر توفير منصة للفنان من المملكة لعرض أعمالهم للجماهير الدولية والعالمية.
، وزارة الثقافة تُطلق المعرض الفني "من الداخل" في المنطقة الصناعية بالدرعية ،
المصدر : الخليج 365
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