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قال رئيس لجنة المخابرات في مجلس النواب الأمريكي آدم شيف، اليوم (الأحد): "إن من الأفضل تركيز الاتهامات في تحقيق مساءلة الرئيس دونالد ترامب؛ تمهيدًا لعزله على تلك التي يوجد فيها دليل قاطع بدلًا من محاولة اتهامه في كل شيء".
وأضاف "شيف" لقناة "سي.بي.إس" التلفزيونية: "كانت إستراتيجيتي دومًا.. توجيه الاتهام لمن يقوم ضدهم الدليل الأقوى والقاطع، وليس محاولة الاتهام في كل شيء حتى إن كان بالإمكان الاتهام بأشياء أخرى"، وفقًا لـ"رويترز".
وأتت تصريحات رئيس لجنة المخابرات، ردًّا على سؤال عما إذا كان الديمقراطيون سيوجهون إلى "ترامب"، ضمن الاتهامات، تهمة عرقلة العدالة ضمن ما خلص إليه تقرير المستشار الخاص روبرت مولر عن انتخابات عام 2016.رئيس لجنة المخابرات في مجلس النواب الأمريكي آدم شيف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عزل ترامب
08 ديسمبر 2019 - 11 ربيع الآخر 1441 09:28 PM
"شيف" لا يرى فائدة في توسيع دائرة الاتهام
قال رئيس لجنة المخابرات في مجلس النواب الأمريكي آدم شيف، اليوم (الأحد): "إن من الأفضل تركيز الاتهامات في تحقيق مساءلة الرئيس دونالد ترامب؛ تمهيدًا لعزله على تلك التي يوجد فيها دليل قاطع بدلًا من محاولة اتهامه في كل شيء".
وأضاف "شيف" لقناة "سي.بي.إس" التلفزيونية: "كانت إستراتيجيتي دومًا.. توجيه الاتهام لمن يقوم ضدهم الدليل الأقوى والقاطع، وليس محاولة الاتهام في كل شيء حتى إن كان بالإمكان الاتهام بأشياء أخرى"، وفقًا لـ"رويترز".
وأتت تصريحات رئيس لجنة المخابرات، ردًّا على سؤال عما إذا كان الديمقراطيون سيوجهون إلى "ترامب"، ضمن الاتهامات، تهمة عرقلة العدالة ضمن ما خلص إليه تقرير المستشار الخاص روبرت مولر عن انتخابات عام 2016.
، "مخابرات النواب" ستركز على التهم ذات الدليل القاطع في تحقيق عزل "ترامب" ،
المصدر : الخليج 365
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