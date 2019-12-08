السعودية | وزير الخارجية يستقبل سفير الإمارات لدى المملكة

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 8:19 مساءً, 8 ديسمبر 2019 م المناطق - واس استقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، بمكتبه في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها، إضافة إلى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال، وكيل الوزارة للشؤون السياسية والاقتصادية الدكتور عادل بن سراج مرداد.

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