السعودية | الجبير يستقبل رئيس مجلس العلاقات الخارجية الأمريكية

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 8:10 مساءً, 8 ديسمبر 2019 م المناطق - واس استقبل معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، بمكتبه في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، رئيس مجلس العلاقات الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية ريتشارد هاس.

وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، ومناقشة مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية.

حضر اللقاء، وكيل الوزارة لشؤون الدبلوماسية العامة الدكتور سعود بن صالح كاتب.

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