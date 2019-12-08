شكرا لقرائتكم خبر عن 4 معايير تحدد أجمل الصقور في مسابقة المزاين.. تعرف عليها والان نبدء بالتفاصيل
ويتم تحديد الفائز من خلال 4 معايير هي "تناسق الطول واللون" , و"أجزاء الجسم", و"دقة الريش", و"الاصطفاف", حيث ستشمل المنافسات
يذكر أن المنافسات تشمل إقامة 5 أشواط, حيث يقام يوم الخميس شوطان للفئتين حر من حر فرخ ، وحر من حر قرناس، ومثلهما يوم الجمعة للجير بيور، للفرخ والقرناس، فيما يقام الشوط الخامس والأخير يوم السبت لفئة الحر قرناس, حيث خصص لكل شوط جوائز بمبلغ 600 ألف ريال "بواقع 300 ألف و200 ألف و100 ألف ريال لأصحاب المراكز الثلاثة الأولى على التوالي.
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