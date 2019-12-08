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وزير الخارجية يبحث الموضوعات المشتركة مع سفير الإمارات

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استقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، بمكتبه في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها، إضافة إلى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال، وكيل الوزارة للشؤون السياسية والاقتصادية الدكتور عادل بن سراج مرداد.

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