شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يبحث الموضوعات المشتركة مع سفير الإمارات والان نبدء بالتفاصيل
وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها، إضافة إلى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
حضر الاستقبال، وكيل الوزارة للشؤون السياسية والاقتصادية الدكتور عادل بن سراج مرداد.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الخارجية يبحث الموضوعات المشتركة مع سفير الإمارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.