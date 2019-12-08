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الجبير يناقش المستجدات مع رئيس مجلس العلاقات الخارجية الأمريكية

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استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، بمكتبه في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، رئيس مجلس العلاقات الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية ريتشارد هاس.

وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، ومناقشة مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية.

حضر اللقاء، وكيل الوزارة لشؤون الدبلوماسية العامة الدكتور سعود بن صالح كاتب.

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