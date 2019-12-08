شكرا لقرائتكم خبر عن الجبير يناقش المستجدات مع رئيس مجلس العلاقات الخارجية الأمريكية والان نبدء بالتفاصيل
وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، ومناقشة مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية.
حضر اللقاء، وكيل الوزارة لشؤون الدبلوماسية العامة الدكتور سعود بن صالح كاتب.
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