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إصابات بعد اصطدام مركبة بحاجز خرساني في جدة

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2019-12-08

إصابات بعد اصطدام مركبة بحاجز خرساني في جدة

على طريق بريمان باتجاه الغرب

متابعات الخليج 365 - جدة

باشرت الجهات المختصة حادثًا مروريًّا وقع على طريق بريمان باتجاه الغرب في محافظة جدة.

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وأوضح المركز الوطني للعمليات الأمنية 911، في تغريدة له عبر تويتر، مساء اليوم الأحد، أن الحادث وقع بسبب اصطدام مركبة بحاجز خرساني على الطريق؛ ما نتج عنه وقوع عددٍ من الإصابات.

ولفت المركز إلى أن الجهات المختصة نقلت المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

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