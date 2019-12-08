- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
شكرا لقرائتكم إصابات بعد اصطدام مركبة بحاجز خرساني في جدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
إصابات بعد اصطدام مركبة بحاجز خرساني في جدة
على طريق بريمان باتجاه الغرب
متابعات الخليج 365 - جدة
باشرت الجهات المختصة حادثًا مروريًّا وقع على طريق بريمان باتجاه الغرب في محافظة جدة.
وأوضح المركز الوطني للعمليات الأمنية 911، في تغريدة له عبر تويتر، مساء اليوم الأحد، أن الحادث وقع بسبب اصطدام مركبة بحاجز خرساني على الطريق؛ ما نتج عنه وقوع عددٍ من الإصابات.
ولفت المركز إلى أن الجهات المختصة نقلت المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر إصابات بعد اصطدام مركبة بحاجز خرساني في جدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.