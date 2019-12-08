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ضباب على #الجوف و #الشمالية حتى الصباح
يسبب تدنيًا في مدى الرؤية
متابعات الخليج 365 - الجوف
حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من ضباب وتدنٍّ في مدى الرؤية على منطقة الجوف وتحديدًا القريات وطبرجل.
ولفتت الأرصاد، في تنبيه لها عبر تويتر، أن الحالة تستمر حتى الساعة الثامنة صباح يوم غد الاثنين.
كما حذرت الأرصاد من نفس الحالة على منطقة الحدود الشمالية، وتحديدًا طريف وعرعر، حتى السابعة مساء الاثنين.
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