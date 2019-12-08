اخبار السعوديه

تحذير من الأحوال المدنية بشأن الهوية الوطنية

0 نشر
editor 4 0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

Advertisements

شكرا لقرائتكم تحذير من الأحوال المدنية بشأن الهوية الوطنية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-12-08

تحذير من الأحوال المدنية بشأن الهوية الوطنية

يجب تجديدها خلال 180 يومًا قبل انتهاء صلاحيتها

متابعات الخليج 365 - الرياض

شددت وكالة الأحوال المدنية على ضرورة تجديد الهوية الوطنية خلال 180 يومًا قبل انتهاء صلاحيتها؛ حتى لا تتعطل مصالح الشخص وتفاديًا للغرامة المالية.

جاء ذلك في تغريدة للأحوال المدنية عبر موقع تويتر، مساء اليوم الأحد، مؤكدةً أنه يستغرق إصدار البطاقة الوطنية 14 يومَ عمل كحد أقصى.

Advertisements

وتابعت الأحوال أنه بالنسبة إلى إصدار بطاقة بدل تالف، يتم حجز موعد إلكتروني لإصدار الهوية الوطنية واتباع الإجراءات المطلوبة.

وأوضحت الأحوال المدنية أنه يتم تغيير الصورة في حال تجديد بطاقة الهوية الوطنية، وذلك في حال عدم تطابق الصورة، في حين يتم تجديد البطاقة كل 10 سنوات.

ولفتت الأحوال المدنية إلى أن النظام لا يسمح أن تكون الصورة الخاصة بالمرأة في بطاقة الهوية الوطنية دون حجاب.

شارك الخبر

ِشارك على تويتر
ِشارك على تليجرام



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تحذير من الأحوال المدنية بشأن الهوية الوطنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا