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تحذير من الأحوال المدنية بشأن الهوية الوطنية
يجب تجديدها خلال 180 يومًا قبل انتهاء صلاحيتها
متابعات الخليج 365 - الرياض
شددت وكالة الأحوال المدنية على ضرورة تجديد الهوية الوطنية خلال 180 يومًا قبل انتهاء صلاحيتها؛ حتى لا تتعطل مصالح الشخص وتفاديًا للغرامة المالية.
جاء ذلك في تغريدة للأحوال المدنية عبر موقع تويتر، مساء اليوم الأحد، مؤكدةً أنه يستغرق إصدار البطاقة الوطنية 14 يومَ عمل كحد أقصى.
وتابعت الأحوال أنه بالنسبة إلى إصدار بطاقة بدل تالف، يتم حجز موعد إلكتروني لإصدار الهوية الوطنية واتباع الإجراءات المطلوبة.
وأوضحت الأحوال المدنية أنه يتم تغيير الصورة في حال تجديد بطاقة الهوية الوطنية، وذلك في حال عدم تطابق الصورة، في حين يتم تجديد البطاقة كل 10 سنوات.
ولفتت الأحوال المدنية إلى أن النظام لا يسمح أن تكون الصورة الخاصة بالمرأة السعودية في بطاقة الهوية الوطنية دون حجاب.
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