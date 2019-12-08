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الراجحي الخيرية تختصر على ترميم مرحلة التأسيس
تكفلت بدفع رواتب 6 موظفين لمدة عام
متابعات الخليج 365 - الرياض
حظيت جمعية ترميم الخيرية بدعم من مؤسسة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي الخيرية؛ من خلال مسار الكيانات المستقلة، وتمثل الدعم في توفير تغطية تكاليف مقر إيجار مقر الجمعية للعامين الأولين لانطلاقتها مع تأثيثه والتكفل بدفع رواتب 6 من الموظفين لمدة عام كامل.
وأوضح رئيس مجلس إدارة جمعية ترميم، حمد ثواب الخالدي، أن هذا الدعم وفر على ترميم الكثير من الجهد والمال والوقت، حيث ساندها في بداية انطلاقتها لتقديم خدماتها بعيدًا عن الانشغال بتغطية تكاليف مرحلة التأسيس؛ مما جعلها تسارع في خدمة المستفيدين والأسر الأكثر حاجة، حيث عملت جمعية ترميم منذ انطلاقتها بعقد شراكات واتفاقيات مع جميع الجهات المرتبطة بأعمال البناء والتشييد من القطاعين العام والخاص؛ للاستفادة من خبراتها وإمكانياتها في دعم أعمال الجمعية، وهذا ما تحقق.
وقدم الخالدي شكره لمؤسسة سليمان الراجحي الخيرية على دعمها السخي، والذي كان له الأثر البالغ في نجاح الجمعية وقيامها بمهامها في ترميم منازل المحتاجين.
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