تصادم مركبتين على جسر الميناء بـ #جدة

2019-12-08

متابعات الخليج 365 - جدة

باشرت الجهات المعنية، مساء اليوم الأحد، حادث اصطدام مركبتين على جسر الميناء باتجاه مكة المكرمة في محافظة جدة.

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وأوضح المركز الوطني للعمليات الأمنية 911 عبر تويتر، أن الحادث تسبب في إعاقة الحركة المرورية، ونتج عنه عددٌ من الإصابات.

ولفت المركز إلى أن العمل جارٍ على إعادة الحركة المرورية إلى وضعها الطبيعي.

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