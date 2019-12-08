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2019-12-08 الدفاع المدني يكافح حريق مستودعين في #جدة متابعات الخليج 365 - جدة تكافح فرق الدفاع المدني في جدة حريق مستودعين للأثاث بحي الخمرة بحسب ما أفاد المركز الوطني للعمليات الأمنية في وزارة الداخلية.

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