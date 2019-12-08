نصيحة لتفادي تسربات المياه

2019-12-08

متابعات الخليج 365 - الرياض

نصحت شركة المياه الوطنية الراغبين في مغادرة منازلهم لفترات طويلة أن يتأكدوا من إقفال المحبس بين العداد والخزان لضمان عدم حدوث تسريب في المياه.

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وقالت الشركة عبر إنفوجراف : ” إذا نويت أن تترك بيتك لفترة طويلة، ننصحك أن تقفل المحبس الموجود بين العداد والخزان حتى تضمن عدم حدوث تسربات دون أن تدري عنها”.