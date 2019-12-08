محافظ #الطائف ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد المجرشي

2019-12-08

متابعات الخليج 365 - الطائف

نقل محافظ الطائف سعد بن مقبل الميموني، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين ومستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز، وسمو نائبه الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، لذوي شهيد الواجب إبراهيم مجرشي، الذي استشهد بالحد الجنوبي.

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وسأل الميموني، الله عز وجل، أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وأعرب ذوو الشهيد عن فخرهم واعتزازهم باستشهاد ابنهم في ميدان الشرف لأداء واجبه، سائلين المولى عز وجل أن يحفظ قيادة هذه البلاد وأن يديم الأمن والأمان والرخاء والاستقرار.